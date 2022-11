Sebasten Migné prévient : "Le Cameroun ne vient pas en touriste"

Le Cameroun fait partie des cinq équipes africaines qualifiées pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Cependant, elle n'a pas forcément eu de chance lors du tirage au sort puisqu'elle fait partie du groupe G, que l'on pourrait qualifier de "groupe de la mort". Les Camerounais devront affronter la Suisse, la Serbie et le Brésil pour espérer se qualifier en huitièmes de finale. Après une qualification pleine de caractère contre l'Algérie, obtenue lors de la 124ème minute au Stade Mustapha Tchaker de Blida, les hommes de Sébastien Migné auront fort à faire. Surtout que le président de la Fédération Camerounaise de Football, menée par Samuel Eto'o, met une très grande pression sur le Cameroun. Il a d'ailleurs annoncé publiquement que sa sélection remporterait la Coupe du Monde. Le sélectionneur français du Cameroun a été interrogé sur cette pression mise par l'ancien joueur du FC Barcelone et sur les objectifs de son équipe lors de ce mondial.

"Quant à la pression de notre président, c'est aussi pour cela que j'ai souhaité rejoindre le Cameroun et Samuel Eto'o. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambitions, qui essaie de la transmettre à son staff et ses joueurs. Je ne sais pas si on sera capables de gagner cette compétition, mais on ne vient pas en touristes au Qatar. On vient pour essayer de donner la meilleure image possible. Quand on s'engage dans une compétition, c'est étape par étape. La première étape, c'est passer la phase de groupes et espérer rêver se rapprocher du trophée. On donne le maximum en espérant satisfaire aux exigences de notre président."