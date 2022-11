Rodrygo, joker de luxe du Brésil

Pas facile de se faire une place dans l'embouteillage de l'attaque brésilienne, avec Neymar, Raphinha, Antony, Vinicius, Gabriel Jesus et Richarlison, qui évoluent dans de grands clubs européens et prétendent tous à une place dans le onze auriverde. Mais mis à part l'incontournable "Ney", les autres postes offensifs sont susceptibles de varier au fil des besoins et des adversaires. Et malgré son jeune âge, Rodrygo (21 ans) pourrait bien tirer son épingle du jeu.

"On l'a vu jouer comme faux N.9 ou comme N.10, à la façon de Neymar au Real Madrid, avec la capacité de jouer à gauche et à droite", analyse Matheus Bachi, fils et adjoint de Tite dans l'encadrement brésilien. "C'est un joker, mais un joker qui remplit très bien toutes ces fonctions." Le monde du football a eu un aperçu de sa polyvalence lorsque Carlo Ancelotti, son entraîneur à Madrid, l'a repositionné au coeur du jeu, en soutien de l'avant-centre français Karim Benzema, loin des ailes où ce dribbleur avait l'habitude de briller.

"Footballeur moderne"

"C'est un attaquant très spécial, qui peut jouer à tous les postes", l'a encensé l'expérimenté technicien italien, qui voit en lui un "footballeur moderne". "Il est rapide et intelligent sans ballon, et efficace dans les un contre un." Cette saison, il a inscrit sept buts et délivré cinq passes décisives en 18 matches avec le Real, Championnat d'Espagne et Ligue des champions confondues. Au Brésil, les supporters de Santos, le club de Sao Paulo qui a vu briller le "Roi" Pelé puis Neymar, se souviennent très bien des fulgurances de Rodrygo. Le droitier jouait meneur de jeu dans les catégories de jeunes avant de migrer sur l'aile gauche à ses débuts en professionnel en 2017. Mais c'était à l'époque le poste de prédilection de Neymar et l'entraîneur d'alors de Santos, Jair Ventura, avait incité Rodrygo à travailler d'autres positions pour espérer se faire une place en équipe du Brésil. Quelques mois plus tard, il signait au Real Madrid pour une indemnité de transfert estimée à 45 M EUR, rejoignant à l'été 2019 le géant espagnol, où il s'épanouit depuis.

Au fil du stage de préparation du Brésil cette semaine à Turin, les observateurs ont alimenté l'hypothèse que Rodrygo (7 sélections, 1 buts) foule la pelouse du stade de Lusail jeudi prochain lors de l'entrée en lice contre la Serbie. Par exemple comme premier remplaçant, devant des joueurs plus expérimentés comme Everton Ribeiro, 33 ans. Jeudi, lors de l'avant-dernier entraînement des Brésiliens en Italie, l'attaquant madrilène occupait la position de meneur de jeu, façon Neymar, au sein de l'équipe des remplaçants. "Je me sens à l'aise dans toutes les positions de l'attaque", a commenté Rodrygo à l'issue de la séance. "J'ai déjà joué comme N.10 dans les catégories de jeunes et, ces derniers temps, mes entraîneurs m'ont davantage aligné à ce poste. Nous avons déjà un N.10 ici, Neymar, mais pour l'avenir, qui sait ? Je vais m'entraîner pour devenir un spécialiste", promet-t-il.