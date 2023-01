Hervé Renard n'a pas postulé pour le poste de sélectionneur de la Belgique et il le fait bien savoir. Ainsi, l'actuel sélectionneur de l'Arabie Saoudite ne semble pas avoir l'envie de reprendre les rênes des Diables Rouges. Sans sélectionneur depuis le départ de Roberto Martinez suite à l'élimination en phase de poules de la Coupe du monde, la Belgique est toujours en recherche et des noms ont été évoqués. Naturellement, celui de Thierry Henry, assistant de Martinez depuis quelques années, est ressorti. Mais il n'est pas le seul puisque l'ancien coach de la Juventus de Turin Andrea Pirlo a été évoqué, tout comme Claude Puel mais aussi Hervé Renard. Il avait été dit que Renard était partant pour reprendre ce poste mais le technicien français a mis les choses au clair sur ses réseaux.

"Les informations selon lesquelles j'ai proposé d'entraîner l'équipe nationale de la Belgique sont totalement fausses", a écrit le sélectionneur de l'Arabie Saoudite. Renard ne compte pas s'en aller de sa sélection actuelle et il l'a bien fait savoir, lui qui avait été le seul à battre l'Argentine lors du Mondial 2022. Le Français a décidé de nier cette candidature pour le poste de sélectionneur des Diables Rouges et il faudra donc encore attendre avant de connaître l'identité du successeur de Roberto Martinez. Il semblerait que Thierry Henry fasse figure de favori, lui qui a le soutien des joueurs dont Romelu Lukaku, dithyrambique sur les qualités du champion du monde 1998. Mais une surprise peut également avoir lieu de la part des dirigeants de la FBF.

