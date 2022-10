Real Madrid : Alerte pour Benzema

Karim Benzema vient de vivre des jours exceptionnels. Peut-être les plus marquants de sa carrière, vu qu’il vient de conquérir le prestigieux Ballon d’Or. Malheureusement, cette parenthèse enchantée s’est vite refermée. Il ne pourra pas briller ce samedi lors du match du Real Madrid contre Séville.

Deschamps tremble pour Benzema

L’attaquant français a été stoppé dans son élan par une blessure. Il souffre d’une fatigue musculaire dans le quadriceps de la jambe gauche. Il ne peut donc pas tenir sa place face aux Andalous. C’est la troisième fois qu’il se retrouve à l’infirmerie cette saison. Et il a déjà dû manquer quatre matches des Merengue, ainsi que le dernier rassemblement de sa sélection.



En septembre, Benzema avait été arrêté trois semaines. Une telle durée indisponibilité pourrait lui être fatale cette fois-ci, car cela compromettrait ses chances de jouer la Coupe du Monde au Qatar. La blessure contractée ne parait pas très grave, mais tant qu’il est inapte difficile d’être rassuré le concernant. Didier Deschamps, tous ses coéquipiers en Bleu mais aussi tout le peuple français croisent actuellement les doigts pour que KB9 n’ait rien de grave et qu’il puisse retrouver les terrains au plus vite.



Pour rappel, l’équipe de France a déjà enregistré les forfaits définitifs de N'Golo Kanté et de Mike Maignan pour le tournoi planétaire.