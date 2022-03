RDC – Maroc : Wissa titulaire, Boufal sur le banc, les compos

Les compositions de la RD Congo et du Maroc pour la manche aller du barrage de la Coupe du Monde 2022 sont tombées. Côté congolais, Hector Cuper aligne un 4-4-2 autour des deux très expérimentés Bakambu-Mbokani devant, et Luyindama-Mbemba derrière. Au milieu, ce match servira de baptême officiel à Yoane Wissa. Sur le banc, figurent des éléments tels que Kakuta, Kebano, Bongonda, Malango ou encore Tisserand.

RD Congo : Kiassumbua - Mukoko, Luyindama, Mbemba, Ngonda - Akolo, Bastien, Kayembe, Wissa - Mbokani, Bakambu.



Côté marocain, Vahid Halilhodzic opte pour une organisation en 3-5-2, avec Hakimi et Masina dans les couloirs devant un axe renforcé, avec Samy Mmaee aux côtés des habituels Saïss et Aguerd. En attaque, Munir et surtout Boufal sont absents, tandis que Ryan Mmaee tournera autour d'En-Nesyri.

Maroc : Bounou - Aguerd, Saïss, S.Mmaee - Hakimi, Louza, Amrabat, Amallah, Masina - En-Nesyri, R.Mmaee.