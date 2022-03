RD Congo-Maroc, le choc des sorciers blancs / Éliminatoires CM 2022

Coach Vahid joue très gros

Quart de finalistes au Cameroun d'une CAN qu'ils étaient venus pour gagner, les Lions de l'Atlas devront avoir surmonté cette déception (et tiré les leçons de l'échec face à l'Egypte) pour écarter la RD Congo, qui pourra compter sur le soutien d'un public fervent, dans son antre réhabilité du stade des Martyrs.

Remis en question près cette élimination frustrante, le sélectionneur Vahid Halilhodzic joue gros, lui qui a déjà été privé de deux phases finales pour lesquelles il avait pourtant qualifié l'équipe qu'il dirigeait alors (la Côte d'Ivoire en 2010 et le Japon en 2018). Afin de mettre toutes les chances de son côté pour ne pas subir pareille déconvenue, le technicien franco-bosnien est resté droit dans ses bottes, quitte à mourir avec ses idées. Et sans les bannis Noussair Mazraoui et Hakim Ziyech, annoncés un peu imprudemment de retour en sélection.

Sur vos agendas :



25 mars 2022, 16h00 : RD Congo – Maroc, Stade des Martyrs, Kinshasa.



29 mars 2022, 21h30 : Maroc – RD Congo, Complexe Mohammed V, Casablanca.