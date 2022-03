RD Congo : La liste pour le Maroc, avec Bongonda et Wissa

Le sélectionneur de la RD Congo, Hector Cuper, a retenu 28 joueurs pour la double confrontation face au Maroc, en barrages qualificatifs du Mondial 2022. Aux côtés des habitués (Mbemba, Tisserand, Bope, Bakambu, Kakuta), les binationaux Theo Bongonda et Yoane Wissa font leur première apparition officielle, alors que Vital Nsimba, Paul-José Mpoku et Meschack Elia retrouvent le groupe. On remarque en revanche les absences de Jackson Muleka, Britt Assombalonga, et Nathan Idumba, pourtant présentés comme convoqués par leurs clubs respectifs.

La manche aller se jouera le 25 mars au stade des Martyrs (16h), le match retour le 29 mars au complexe Mohammed V de Casablanca (21h30).