RD Congo : Gros programme avant les barrages

Deux stages aux Emirats arabes unis pour la RD Congo. Sur son site officiel, la Fecofa (Fédération congolaise de football association) annonce que les Léopards tiendront deux regroupements en début d'année. Le premier aura lieu du 27 décembre 2021 au 7 janvier 2022 à Abu Dhabi. Au menu, deux matchs amicaux contre le Burkina Faso (le 3 janvier) et une équipe locale (le 6 janvier).

Le second stage est prévu, à Dubaï, du 24 janvier au 2 février 2022. Avec au programme un match amical le 1er février face à Bahrein. Le tout pour être prêt pour les barrages qui se dérouleront en mars 2022. Non qualifiée pour la CAN 2021, la RD Congo compte mettre tout en œuvre pour décrocher une qualification pour le Qatar. En témoignent également les nombreuses démarches pour convaincre de nouveaux binationaux.