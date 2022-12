Quand Neymar décerne un trophée de meilleur joueur de l'histoire à Pelé

C'est un trophée qui fera grand plaisir à Pelé, actuellement hospitalisé au Brésil et dont l'état de santé est préoccupant. Tandis que le "Roi" va passer les fêtes de Noël dans un lit d'hôpital, Neymar, son compatriote et joueur du Paris Saint-Germain, lui a décerné un trophée de meilleur joueur de l'histoire. Ce trophée a été décerné par le numéro 10 du Brésil en partenariat avec la marque de bières Budweiser. "L'hommage est beau et très important non seulement parce que Pelé est le seul joueur à avoir remporté trois Coupes du monde, mais aussi parce qu’il y a eu plusieurs 'joueurs du match’ à différentes époques du football, mais 'joueur de l’histoire’, un seul", a déclaré Neymar.

Pelé reçoit un trophée honorifique

Et Neymar ne s'est pas arrêté là au niveau de ses hommages à Pelé puisqu'il a écrit sur Instagram : "Celui qui a fait du football son royaume. […] C’était le meilleur de l’histoire." Autant dire que malgré le fait que Lionel Messi ait gagné son premier Mondial dimanche dernier et que Neymar soit un grand ami de l'Argentin, il se trouve que le numéro 10 du Brésil place toujours son compatriote devant le septuple Ballon d'Or. Pas sûr que tout le monde soit de son avis cependant.