Quand "Grizou" court partout...

Antoine Griezmann est un élément central du nouveau 3-4-1-2 des Bleus. Car le 1, c'est lui, reculé en position de n°10 pour faire place nette à Karim Benzema associé à Kylian Mbappé en attaque. Potentiellement, c'est un véritable double atout pour l'équipe de France. Car au-delà de bénéficier de sa vision du jeu et sa qualité de passe pour ses deux camarades, en étant placé un peu plus bas, il peut aussi multiplier les retours défensifs, ce qu'on a déjà pu observer lors du Final Four de Ligue des nations (3-2 face à la Belgique, puis 2-1 contre l'Espagne). Le joueur de l'Atlético avait également pu bénéficier du premier match disputé dans ce schéma, en inscrivant le doublé du 2-0 devant la Finlande en septembre. Malgré l'absence de Kylian Mbappé, c'est Anthony Martial qui avait suppléé le Parisien.



Antoine Griezmann avait donc déjà été replacé, marquant un de ses plus beaux buts en sélection d'un subtil extérieur du gauche. Il reste d'ailleurs le meilleur buteur des Bleus en 2021, avec huit réalisations, seuls Thierry Henry et Kylian Mbappé ont fait mieux sur une année (onze buts en 2003, neuf buts en 2018). Plus généralement, l'ancien Barcelonais retrouve de sacrées couleurs, à l'image de son superbe sprint d'une surface à l'autre, ce week-end à Valence (3-3). "On retrouve l'Antoine Griezmann de toujours, constatait Diego Simeone avant même cette rencontre. Il travaille, fait beaucoup d'efforts et de passes, il se crée des occasions. Il se positionne bien." A l'Atlético aussi, il occupe cette place de meneur derrière deux attaquants, ce qui lui donne forcément les repères nécessaires.



Didier Deschamps, de toute façon, n'était pas inquiet : "C'est mieux lorsqu'un joueur est performant en club, mais lui a déjà été performant avec nous sans l'être en club... Parfois l'équipe de France est un bonheur, une bouffée d'oxygène." Moins en vue offensivement que ses deux camarades le mois dernier, Antoine Griezmann offrirait forcément une palette supplémentaire aux Bleus s'il se met au niveau. Un 42eme but, et il dépasserait Michel Platini pour devenir le seul troisième meilleur réalisateur de l'histoire de la sélection. Après ce match face à la Finlande, il voulait "garder cet état d'esprit, cette envie de gagner tous les duels et de faire mal" (sur TF1). Typiquement ce qui sied à "Grizou", qui se montrait également excité par le changement tactique.