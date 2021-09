Qualifs Mondial 2022 : L'Algérie attendue au tournant

Suite et fin de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 à travers l'Afrique. Parmi les dix rencontres au programme de ce mardi, on suivra plus particulièrement celles des membres du dernier carré de la CAN 2019. La Tunisie, quatrième, se déplace en Zambie en début d'après-midi, avec pour objectif de bonifier le succès obtenu face à la Guinée équatoriale. Les Aigles de Carthage se méfieront de Chipolopolo apparus opportunistes et efficaces lors de leur succès en Mauritanie. Le Nigeria, médaillé de bronze, est attendu par le Cap-Vert. Auteurs d'un match sérieux face au Liberia, les Super Eagles de Gernot Rohr entendent bien confirmer cette bonne forme collective sur le synthétique de Praia.



Le Sénégal, vice-champion d'Afrique, ira au Congo avec le même objectif comptable. Enfin, l'Algérie doit affronter le Burkina Faso sur le terrain neutre de Marrakech. Sur le plan des conditions de jeu, si le public fera de nouveau défaut, il ne sera pas difficile de faire mieux qu'à Blida pour ce qui est de la qualité de la pelouse. Pour le reste, Djamel Belmadi devrait opérer quelques changements dans son onze face à des Étalons privés de plusieurs cadres.

Programme du mardi 7 septembre :



Groupe A :

21h : Burkina Faso - Algérie (à Marrakech)



Groupe B :

15h : Zambie - Tunisie

18h : Guinée équatoriale - Mauritanie



Groupe C :

18h : Cap-Vert - Nigeria



Groupe D :

15h : Malawi - Mozambique



Groupe F :

21h : Angola - Libye



Groupe G :

18h : Éthiopie - Zimbabwe



Groupe H :

18h : Congo - Sénégal



Groupe I :

21h : Soudan - Guinée-Bissau



Groupe J :

15h : Tanzanie - Madagascar