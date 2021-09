Il s'agit certainement de l'une des plus grandes rivalités dans le monde du football. Ce dimanche soir, à 21h00, du côté de l'Arena Pernambuco de Recife, le Brésil accueille l'Argentine, dans le cadre de la 8eme journée des qualifications, dans la zone Amérique du Sud, pour la Coupe du Monde 2022. Les Brésiliens ont certainement une belle revanche à prendre. En effet, leur toute dernière confrontation remonte au 11 juillet dernier. A l'occasion de la finale de la Copa America, l'Argentine avait alors été sacrée, en battant le Brésil, sur la plus petite des marques (1-0), grâce à un unique but inscrit, à la 22eme minute de jeu, par l'ailier polyvalent (ou milieu de terrain offensif) du Paris Saint-Germain Angel Di Maria (33 ans), parfaitement bien servi, au préalable, par le milieu de terrain de l'Atlético de Madrid Rodrigo de Paul (27 ans).



Le Brésil est invaincu dans ces éliminatoires



En ce qui concerne ces éliminatoires, après sept journées disputées, les Brésiliens sont invaincus, avec 21 points engrangés sur 21 possibles, et occupent ainsi logiquement la tête du classement d'un groupe unique composé d'un total de dix nations. Juste derrière, avec déjà 15 unités, on retrouve les Argentins, dont le bilan est actuellement de quatre victoires pour également trois matchs nuls. Un nouveau succès et les hommes de Tite s'envoleraient alors au niveau du classement, alors qu'en cas de défaite, les Argentins recolleraient ainsi à trois unités.

Le Brésil s'en sort in extremis face au Chili !

Le Brésil et l'Argentine se sont déjà rencontrés 106 fois



Cette rivalité ne devrait donc pas les empêcher de se rendre au Qatar. Le Brésil, qui n'a jamais été absent du Mondial, participerait alors à sa 22eme édition de la Coupe du Monde, alors que pour l'Argentine, il s'agirait de sa 18eme fois. Depuis l'édition 1974 incluse, les deux nations se sont toujours retrouvées en Coupe du Monde ensemble, soit un total de douze éditions consécutives. Série en cours. Dans l'histoire, toutes compétitions confondues, les deux pays se sont déjà affrontés à 106 reprises, pour un bilan de 44 victoires pour le Brésil, contre 40 succès en faveur de l'Argentine, pour également 22 matchs nuls. Le 107eme duel entre ces deux sélections fortes du football mondial aura donc lieu d'ici quelques heures.



