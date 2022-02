Qualifications CdM 2022 : les « gros » se régalent en zone AmSud

Déjà qualifiés pour le Mondial qui se déroulera au Qatar entre le 21 novembre et le 18 décembre 2022, le Brésil et l'Argentine ont fait le travail ce mardi, à l'occasion de leur quinzième match comptant pour les qualifications pour cette fameuse Coupe du monde. La Seleçao s'est promenée contre le Paraguay (4-0), tandis que l'Albiceleste a fait le minimum syndical face à la Colombie (1-0).

Côté brésilien, Marquinhos s'est illustré avec deux passes décisives, dont une en première période sur l'ouverture du score de Raphinha (28e) et une autre sur le deuxième but auriverde, œuvre de Coutinho (62e). Les deux derniers buts ont été inscrits en toute fin de rencontre par Antony (86e) et Rodrygo (88e), synonyme de succès à ses unique face à des Paraguayens qui ne peuvent désormais plus espérer voir le Qatar.

La Colombie en danger

Beaucoup moins de spectacle en revanche pour l'Argentine qui s'est contentée du seul et unique but de Lautaro Martinez (29e) pour venir à bout d'une Colombie désormais en grand danger de louper la prochaine Coupe du monde. Les partenaires de Juan Cuadrado restent sur sept matchs sans victoire dans ses qualifications et se retrouvent septièmes, à quatre points de la cinquième place synonyme de barrage.

L'Argentine condamnent presque la Colombie :