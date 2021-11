Qualif Mondial 2022 : Retour de Coman et Kanté en Bleus

Le gardien de but de West Ham Alphonse Areola a été rappelé jeudi en équipe de France en l'absence de Mike Maignan pour les derniers matches de qualifications au Mondial-2022, que manqueront également Raphaël Varane, blessé, Anthony Martial et Olivier Giroud, toujours écarté. A noter aussi les retours de Kingsley Coman et N'Golo Kanté dans le groupe France.

En l'absence du gardien N.2 Mike Maignan, blessé, Didier Deschamps a donc fait confiance à Alphonse Areola, champion du monde en 2018, et à Benoît Costil aux côtés du capitaine Hugo Lloris. Les Bleus accueillent le Kazakhstan le 13 novembre au Parc des Princes et se déplacent trois jours plus tard en Finlande.