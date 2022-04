Qatar : Un contrat juteux pour Beckham

Son passage au Paris Saint-Germain lui aura été profitable financièrement, à défaut de marquer les esprits sur le terrain. Débarqué à Paris comme recrue marketing XXL (janvier à juillet 2013), David Beckham a gardé visiblement de très bonnes relations avec ses anciens employeurs.



L’ancien international anglais va poursuivre ce mariage avec l’état qatari, propriétaire du club de la capitale sous la forme d’un juteux contrat d’une durée de 15 ans. «Le « Spice Boy » touchera 178 millions d’euros au total, soit un peu plus de 11 M par an, indique The Telegraph.

Un accord controversé

L’accord prévoit l’utilisation de l’image de David Beckham par le Qatar. Ce qui a fait grincer des dents notamment par rapport aux positions de l’état gazier en matière de droits de l’homme, comme l’interdiction de l’homosexualité.



Beckham, poursuit le quotidien britannique, est persuadé que le Qatar se trouve sur une voie qui le mènerait à faire évoluer les mentalités. Dans une quinzaine d’années ?