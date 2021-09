Pour le Danemark, c'est l'heure de confirmer

Dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, le Danemark est en démonstration. La sélection danoise a été la première à atteindre le cap des 15 points. Après cinq succès en autant de journées, les hommes de Kasper Hjulmand ont l'occasion ce mardi face à Israël de poursuivre un sans-faute tout simplement remarquable. Sur ces cinq succès, ils ont la meilleure défense et la troisième meilleure attaque de la zone Europe. Mais ce n'est pas tout : les demi-finalistes du dernier Euro ont marqué 17 fois et n'ont pas encaissé le moindre but pendant cette période. Pour la première fenêtre internationale depuis la déception d'une élimination aux portes de la finale continentale, les coéquipiers de Kasper Dolberg ont l'occasion de réaliser un trois sur trois dans la course au Mondial 2022. Après avoir battu l'Ecosse (2-0) et ramener un succès étriqué d'un voyage aux Iles Féroé (0-1), ils vont tenter d'enchaîner avec la réception d'Israël à Copenhague.

Un jeu de possession qui marche toujours aussi bien Pour briller dans ce match face à son premier poursuivant, le Danemark peut compter sur l'expérience acquise durant l'Euro 2020. Après avoir régalé le Vieux-Continent avec un jeu offensif et séduisant malgré la perte de Christian Eriksen, les Danois ont continué sur cette lancée. Les idées de Kasper Hjulmand sont de mieux en mieux intégrées par une équipe qui monte en puissance. Même si elle a pu être analysée après son été remarqué, la sélection danoise continue son bonhomme de chemin. Pour préparer la suite, l'ancien entraîneur de Mayence a notamment opéré une large revue d'effectif pour le déplacement aux Iles Féroé samedi dernier. Si ce choix a failli faire perdre des points, il n'a finalement pas stoppé la série de victoires d'un onze largement rajeuni. Des jeunes éléments ont pu poursuivre l'apprentissage du haut niveau international. La preuve que le Danemark entre définitivement dans la cours des grands. La nation qui pourrait être la première à se qualifier pour la Coupe du Monde 2022 peut désormais s'offrir le luxe de remanier son onze face aux équipes les plus modestes sans pour autant compromettre ses chances de qualification. Si l'Euro a fait grandir cette sélection, ce n'est pas la seule raison : les idées novatrices de Kasper Hjulmand y sont aussi pour beaucoup. Et elles pourraient très vite être récompensées par une nouvelle épopée.