Portugal-Uruguay : les compositions officielles dévoilées

Le Portugal de Cristiano Ronaldo affronte ce lundi soir l'Uruguay d'Edinson Cavani. Les deux équipes auront des objectifs différents dans cette rencontre puisque les Lusitaniens peuvent valider leur billet pour les huitièmes de finale en cas de victoire tandis que les Uruguayens veulent se placer devant le Ghana et leur adversaire du soir à l'aube de la troisième et ultime journée. Vainqueur du Ghana 3-2 lors de son premier match, le Portugal va probablement vouloir se rassurer sur le plan défensif. Pour cela il faudra absolument être attentif aux contre-attaques uruguayennes, une spécialité. De l'autre côté, l'Uruguay, tenue en échec par la Corée du Sud lors de la première journée, veut tenter de trouver la faille. Il faudra donc garder cette stabilité défensive en tentant d'être plus dangereux que lors de la première journée. L'Uruguay avait éliminé le Portugal en huitièmes de finale de la dernière Coupe du Monde en 2018.

Les compositions officielles

La composition du Portugal : Costa - Cancelo, Pepe, Dias, Mendes - Carvalho, Neves, Silva - Fernandes, Ronaldo, Felix.

La composition de l'Uruguay : Rochet - Coates, Godin, Gimenez - Varela, Valverde, Bentancur, Vecino, Olivera - Nunez, Cavani.