Portugal : Santos défend le match de Ronaldo

Un besoin de repos pour Ronaldo

Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de l'histoire du Portugal avec 103 buts en 173 sélections. Il a marqué lors du match face au Luxembourg mardi soir dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 dans le succès de son équipe (1-3) mais il peut, lui aussi, rater une occasion jugée facile pour un joueur de sa dimension. Lors de la 78ème minute, alors qu'il avait déjà inscrit son nom au tableau des buteurs à la 50ème, le quintuple Ballon d'Or aurait pu marquer un doublé. Mais de façon surprenante, il n'a pas su profiter d'une passe en retrait ratée et a perdu à deux reprises son duel face au gardien adverse.Même lui semblait ne pas y croire, au vu de sa réaction. Habituellement si prompt à faire la différence, il a été défendu par son sélectionneur, Fernando Santos, en conférence de presse d'après-match. "C'est un joueur avec un talent incroyable.. Le ballon ne semble pas vouloir rentrer parfois, il essaye pourtant de bien faire, mais si ça ne veut pas...Par exemple, l'occasion qu'il a eu ce soir (mardi, ndlr), il l'aurait convertie en but 99 fois sur 100 tentatives et ne l'aurait manquée qu'une seule fois", a jugé le coach. Puis de continuer sur la récente mésaventure connue par son capitaine : "C'est comme ça. Il va désormais se reposer car il en a besoin. Ce but inscrit (refusé face à la Serbie)... Le football est ainsi. Il aurait pu offrir la victoire 3-2 au Portugal et être à la Une des journaux le lendemain : 'Cristiano est de retour, 'Le sauveur Cristiano', 'Le héros Cristiano'. Au lieu de cela, c'était une frustration totale pour lui."