Portugal : Ronaldo rêve de remporter la Coupe du monde

Champion d'Europe en titre, après son succès face à l'équipe de France lors de l'Euro 2016, le Portugal ne manque pas d'ambition pour les prochaines années. Avec l’émergence d'une nouvelle génération autour de l'inusable Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l'histoire de la sélection lusitanienne (102 buts en 168 rencontres). À 36 ans, le capitaine du Portugal pourrait devenir l'artificier le plus performant toutes sélections confondues car il n'a plus qu'Ali Daei devant lui - 109 buts en 149 sélections avec l'Iran.

Après l'Euro, Ronaldo veut gagner le Mondial

Le sélectionneur du Portugal, Fernando Santos, a reconnu qu'il ne voulait pas parler du futur de Ronaldo, au centre des rumeurs pour un possible départ de la Juventus Turin après trois années passées en Italie, et autant de tentatives ratées de conquérir la Ligue des Champions. "Il (Cristiano Ronaldo), a expliqué Santos en conférence de presse, avant les rencontres prévues dans l'optique des qualifications pour le Mondial 2022, contre l'Azerbaïdjan (24 mars en Italie), la Serbie (27 mars) et le Luxembourg (30 mars).La compétition sera pour rappel organisée au Qatar entre le 21 novembre et le 18 décembre 2022. Il faudra donc patienter avant de savoir qui succédera, possiblement, à l'équipe de France, sur le toit du monde. Au cœur de certaines critiques après l'élimination de la Juventus Turin face à Porto en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, l'ancien attaquant du Real avait pris la parole sur son compte Instagram, il y a quelques jours :. Et ceux qui ne comprennent pas cela ne connaîtront jamais la gloire et le succès", disait-il.