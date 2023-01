Portugal : Roberto Martinez débarque sur le banc

Le nouveau sélectionneur du Portugal est connu ! Après que Fernando Santos se soit retiré de son poste au terme de l'élimination en quart de finale de la Seleçao lors de la Coupe du monde 2022, le Portugal tient son nouveau sélectionneur. La sélection lusitanienne avait pris la porte face au Maroc en quart de finale du Mondial au Qatar et Fernando Santos avait décidé de se retirer, souhaitant que le Portugal ait du sang neuf sur le banc. C'est désormais chose faite avec la nomination de Roberto Martinez. Ce dernier passe du banc de la Belgique à celui du Portugal, lui qui avait aussi quitté son poste à la tête de l'équipe des Diables Rouges après le Mondial raté des Belges au Qatar. Martinez et sa sélection n'avaient pas réussi à sortir de la phase de poules et celui qui était présent sur le banc depuis 2016 avait décidé de s'en aller.

Martinez nouveau sélectionneur du Portugal

Mais seulement quelques semaines après sa fin d'aventure avec les Diables Rouges, le technicien espagnol a donc trouvé un rebond et ce de belle manière. L'Espagnol devient le premier entraîneur non lusophone de l'histoire de cette sélection. "Mon point de départ sera le groupe de 26 joueurs qui a disputé le Mondial, et Cristiano Ronaldo est l'un d'entre eux", a confié Martinez lors d'une conférence de presse ce lundi, expliquant également qu'il prendrait ses décisions "sur le terrain" et "pas dans un bureau". Pour rappel, Martinez avait mené la sélection belge à la 3e place au Mondial 2018. Mais en 2022, il avait connu une Coupe du monde catastrophique avec une sortie de route dès la phase de poules... Il va maintenant relever un nouveau challenge des plus excitants.