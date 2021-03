Portugal : L'incroyable colère de Ronaldo !

Quelques jours après le but validé mais entaché d'un hors-jeu de l'équipe de France face à l'Ukraine (1-1), les qualifications pour la Coupe du monde 2022 ont connu une nouvelle péripétie du même genre. Alors que le Portugal affrontait la Serbie ce samedi (2-2), Cristiano Ronaldo a cru offrir la victoire aux Lusitaniens dans les ultimes instants de la rencontre. Mais son but valable a été refusé par l'arbitre.

L'absence de la VAR a de nouveau porté préjudice à une équipe, et ce sont donc les Portugais qui ont cette fois trinqué. Alors que la troisième et dernière minute du temps additionnel de la rencontre est atteinte, CR7 marque malgré le retour en catastrophe d'un défenseur qui dégage le ballon alors que celui-ci a entièrement dépassé la ligne. Les partenaires d'Anthony Lopes exultent, mais pas pour longtemps.

Ronaldo arrête de jouer

Monsieur Makkelie indique que le but n'est pas valable et estime que la balle n'est pas totalement entrée dans le but serbe. Une décision de l'arbitre incompréhensible pour Cristiano Ronaldo, qui sort alors de ses gonds et proteste vertement. Comprenant que le Néerlandais ne changera pas d'avis, le capitaine portugais enlève et jette son brassard au sol, se prend un carton jaune, et sort du terrain direction les vestiaires, indiquant à ses partenaires qu'il fallait arrêter de jouer. Le match est finalement allé à son terme, mais cette erreur d'arbitrage n'a pas fini de faire parler.