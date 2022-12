Portugal : Fernando Santos bientôt out, José Mourinho en approche ?

Le Portugal ne sera pas au rendez-vous des demi-finales de la Coupe du Monde après avoir été écarté du Mondial 2022 par le Maroc samedi dernier en quart de finale. Défaite 1 but à 0, la sélection lusitanienne a dit adieu à ses rêves de premier sacre et Cristiano Ronaldo n'a pu que verser des larmes de tristesse alors que le capitaine de la Seleção disputait son dernier Mondial. Mais tandis que la désillusion est grande, Fernando Santos, le sélectionneur du Portugal, ne devrait pas poursuivre l'aventure sur le banc. Il devrait s'en aller d'ici les prochains jours. C'est en tout cas ce que croit savoir le média A Bola, qui dévoile qu'un accord est proche d'être trouvé entre Santos et les dirigeants de la Fédération portugaise de football.

Mourinho en approche ?

Même si son contrat serait des plus compliqués, Fernando Santos devrait cependant tirer sa révérence, lui qui a gagné l'Euro 2016 avec le Portugal face à la France. Son successeur pourrait bien être José Mourinho. L'actuel entraîneur de l'AS Rome serait ciblé. Sous contrat avec le club romain jusqu'en 2024, il s'avère que Mourinho pourrait bien conserver son poste de coach du club de la Louve tout en étant le sélectionneur de la Seleção. Il prendrait ainsi en charge sa toute première sélection, lui qui a coaché les plus grands clubs comme Porto, Chelsea, le Real Madrid, Manchester United ou encore l'Inter Milan et donc l'AS Rome actuellement. L'idée d'avoir deux postes tenterait le "Special One".