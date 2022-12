Portugal : Cristiano Ronaldo dément fermement tout accord avec Al-Nassr

Hier soir, le Portugal n'a fait qu'une bouchée de la Suisse en 8e de finale de la Coupe du monde. Avec un succès 6 buts à 1, la Seleção a pris rendez-vous pour les quarts de finale, avec un match face au Maroc prévu samedi prochain. Les partenaires de Cristiano Ronaldo ont été étincelants hier soir, réussissant presque tout et inscrivant de superbes réalisations. Seulement, CR7 n'a pas réussi à marquer, lui qui est entré en jeu en fin de match. Volontaire, il n'a pas trouvé le chemin des filets et espère pouvoir être bien meilleur lors du quart de finale samedi face aux Lions de l'Atlas. Mais alors que sa courte entrée en jeu a été difficile, Ronaldo a été interrogé sur son avenir après le match et il a tenu à faire le point.

Pas d'accord avec Al-Nassr

Le quintuple Ballon d'Or, aujourd'hui libre de tout contrat depuis sa résiliation avec Manchester United lors du début de la Coupe du monde, est annoncé proche du club d'Arabie Saoudite, à savoir Al-Nassr. Seulement, comme le relaie RMC Sport, l'ancien Red Devil a démenti tout accord avec le club saoudien. "Non, ce n'est pas vrai", a déclaré Ronaldo en zone mixte après la qualification du Portugal. On peut donc comprendre que, pour l'heure, l'ex-joueur du Real Madrid se donne encore le temps pour bien réfléchir à son avenir et qu'il faudra sûrement attendre quelques jours après la fin du Mondial pour savoir ce que fera Ronaldo, lui qui espère enfin pouvoir gagner la toute première Coupe du monde de sa carrière au Qatar.