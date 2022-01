Andriy Shevchenko vient de connaitre une expérience compliquée du côté de Genoa. A peine deux mois après son arrivée au club, l’ancien Ballon d’Or a été débarqué par sa direction. Un limogeage qu’il n’a pas du tout vu venir et qui a de quoi le frustrer. Cela dit, il pourrait très vite se relancer ailleurs. Selon le journaliste italien Nicolo Schira, la fédération polonaise pense à lui offrir les rênes de son équipe nationale.



Un nouveau défi pour Shevchenko



La Pologne se trouve sans sélectionneur depuis que Paulo Sousa l’a laissé en plan. L’entraineur portugais a choisi de rompre son contrat pour répondre à l’appel de Flamengo. Et il l’a fait à deux mois d’une échéance capitale pour les Aigles, à savoir les barrages de la Coupe du Monde. Lewandowski et ses coéquipiers ont encore deux matches à jouer et à gagner pour espérer voir le Qatar.



Shevchenko est donc susceptible de se relancer. Pour l’instant, les sélections lui ont plus réussi que les clubs. Avant de s’installer à Gênes, il avait dirigé l’équipe nationale de son pays. Grâce à lui, l’Ukraine a retrouvé un grand tournoi international après quatre ans d’absence et elle a même atteint les quarts de finale de cet Euro (éliminé par la Pologne). Ce challenge qui se propose à lui a donc tout pour lui convenir.