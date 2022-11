Pochettino bientôt sur le banc de l'Angleterre ?

Et si Mauricio Pochettino devenait le nouveau sélectionneur de l'Angleterre ? Il se pourrait effectivement que cela arrive après le Mondial 2022 car Gareth Southgate n'est pas certain de rester en poste. Celui qui est présent sur le banc de la sélection anglaise depuis 2016 pourrait être démis de ses fonctions en cas de mauvaise Coupe du monde et ce malgré le fait que son contrat court jusqu'en 2024. Ainsi, l'ancien coach du Paris Saint-Germain s'est confié auprès du média The Athletic et il a assuré être "ouvert" à l'idée de prendre en main la sélection anglaise.

Pochettino : "Je suis ouvert à tout"

"Bien sûr, mes relations avec l'Angleterre ont toujours été très bonnes. (...) Je me sens très à l'aise ici. On ne sait jamais ce qui se passe. Je suis ouvert à tout", a confié l'ancien coach de Tottenham, qui avait mené les Spurs jusqu'en finale de la Ligue des Champions en 2019 face à Liverpool (2-0 pour les Reds). Remplacé cet été par Christophe Galtier au Paris Saint-Germain, l'Argentin a refusé dernièrement une offre d'Aston Villa et il pourrait donc bien endosser le costume de sélectionneur pour la première fois de sa carrière. Pour l'heure, rien n'est fait et Southgate a encore les pleins pouvoirs avec les Three Lions mais il ne devra pas se manquer au Qatar, sous peine de devoir faire ses valises...