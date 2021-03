Pedri, Bryan Gil, les promesses de la Roja

A la voir peiner face à la Grèce, seulement 53e au classement FIFA, jeudi pour ses débuts dans les éliminatoires de la Coupe du monde de 2022, on a du mal à croire que cette équipe espagnole avait étrillé l’Allemagne en novembre lors de sa dernière sortie (6-0). Au stade Nuevo Los Carmenes de Grenade, les hommes de Luis Enrique n’ont pu faire mieux que match nul (1-1), Anastasios Bakasetas répondant sur penalty (56e) à l’ouverture du score d’Alvaro Morata (33e).

Luis Enrique : "Des erreurs inhabituelles"





Une vraie contre-performance pour la Roja, à l’image de celle des Bleus contre l’Ukraine la veille (1-1). Même s’il y a tout de même eu du positif lors de cette rencontre, avec les entrées de Bryan Gil et de Pedri. Avec le gardien de Brighton Robert Sanchez (23 ans) et l’arrière droit du Sporting Pedro Porro (21 ans), ils font partie des quatre nouveaux convoqués par le sélectionneur espagnol pour ces trois matchs face à la Grèce, la Géorgie et le Kosovo.



Bryan Gil (24 ans), attaquant d’Eibar, et Pedri (18 ans), prodige du Barça, sont les deux seuls à avoir eu droit à du temps de jeu, effectuant leur entrée à la 65e minute, respectivement à la place de Sergio Canales et de Dani Olmo. Percutant sur son aile gauche, le premier nommé est apparu plus à l’aise que le milieu de terrain catalan, face à des Grecs extrêmement bien regroupés.

Comparés à Iniesta et Neymar...



Mais les deux ont amené une fraîcheur bienvenue à une équipe qui en manquait alors cruellement, sans parvenir à tromper à nouveau la défense adverse. Ils devraient rapidement avoir l’occasion de se montrer à nouveau, d’autant plus que Luis Enrique compte beaucoup sur eux. "Dès notre premier entretien, il était très mature et très calme, mais avec l’énergie de sa jeunesse", a-t-il confié à propos de Bryan Gil "un joueur en confiance qui peut déborder, jouer des deux pieds, réussir à conserver le ballon, avec une bonne capacité à centrer et à tirer, même s’il peut s’améliorer devant le but."



Et si l’attaquant d’Eibar est comparé à Neymar, Pedri est lui annoncé comme le nouveau Iniesta. Un joueur mythique que Luis Enrique a eu sous ses ordres au Barça. "Ce sont deux joueurs différents, mais je comprends qu’on les compare, c’est normal. Mais Pedri doit faire du Pedri, il est jeune et il doit encore avoir le droit à l’erreur. Et c’est aussi un garçon très humble et très travailleur", conclut le sélectionneur de la Roja, qui a le droit de se montrer optimiste pour l’avenir avec des jeunes joueurs aussi prometteurs.

Pedri parle de la comparaison avec Iniesta