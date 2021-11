Sacré coup pour le pays de Galles qui dispute ce mardi un match décisif pour la qualification à la Coupe du monde 2022. Deuxièmes de leur groupe derrière une Belgique déjà qualifiée, les Gallois affrontent ces mêmes Diables Rouges avec l'obligation de ne pas perdre pour ne pas risquer de voir la République Tchèque (3e à 3 points) les griller au poteau. Touché au mollet, Gareth Bale devrait manquer ce rendez-vous.



Selon les informations de Marca, le joueur du Real Madrid est donc dans l'incapacité de disputer la rencontre. Alors qu'il n'était pas à 100%, Bale avait tout de même rejoint la sélection et avait pris part à la première période du match du 13 novembre dernier contre la Biélorussie (5-1). Son choix de rejouer trop rapidement lui aura donc porté préjudice et c'est blessé qu'il va désormais rejoindre Madrid pour y passer des tests.

Ancelotti en habitué

Pour Carlo Ancelotti, il faudra donc continuer à composer sans l'offensif gallois qu'il n'avait plus aligné depuis le 28 août dernier face au Betis. Depuis le début de sa la saison, Gareth Bale a disputé neuf matchs en Liga et quatre en Ligue des champions, pour un maigre total de 193 minutes passées sur les terrains.