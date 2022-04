Pays-Bas : Van Gaal très malade

Louis van Gaal traverse une période très difficile, l'une des pires qu’un être humain puisse endurer, avec la perte d’un proche. Le sélectionneur des Pays-Bas a confié dimanche soir à la télévision ses gros problèmes de santé.



L’entraîneur de 70 ans a indiqué souffrir d’un cancer de la prostate, à l’occasion de l’émission Humberto diffusée sur une chaîne néerlandaise. Il a également précisé que la forme de la maladie était agressive et qu’il avait subi 25 séances de radiothérapie.

Il a voulu protéger ses joueurs

Van Gaal a raconté pourquoi il n’en avait pas informé les membres de la sélection, alors qu’il partait subir la nuit des traitements durant les périodes de rassemblement avec les Oranje. « Je ne voulais pas le dire à mes joueurs car cela aurait pu influencer leurs performances », a-t-il expliqué à RTL, cité par Manchester Evening News.



« Je peux faire le travail parce que j'aime ça. J'aime travailler avec cette équipe. C'est un cadeau pour moi à un âge avancé, c'est comme ça que je le vois », a encore avoué Louis van Gaal.

De Gea au soutien

David de Gea, qui joua sous ses ordres quand Van Gaal était manager de Manchester United (2014-2016), a apporté son soutien à l’ancien entraîneur notamment de l’Ajax et du FC Barcelone.



Le gardien de but des Red Devils a posté sur les réseaux sociaux une photo où on le voit avec Louis van Gaal.