Pays-Bas : Van de Beek, une année en enfer

Il faisait partie de la génération magnifique de l'Ajax Amsterdam. Après cinq ans passés, en tant que professionnel, au sein de son club formateur, Donny van de Beek, aujourd'hui âgé de 24 ans, avait alors décidé, le 2 septembre 2020, de faire le grand saut. En effet, il avait alors rejoint une grosse écurie de Premier League et non des moindres, à savoir Manchester United, après y avoir signé un contrat d'une durée de cinq ans, contre la somme d'environ 45 millions d'euros. Mais le rêve s'est finalement et assez rapidement transformé en cauchemar pour le principal intéressé. Il a disputé un total de 36 rencontres, toutes compétitions confondues, mais pour la majorité d'entre elles, il s'agissait alors de bouts de matches, pour un total d'un seul petit but marqué mais également deux passes décisives délivrées.

Manchester United aurait bloqué son départ cet été

Un bilan bien famélique et grandement éloigné de ses 41 buts et ses 34 passes décisives, toutes compétitions confondues, en 175 rencontres disputées avec l'Ajax Amsterdam. Alors qu'il peine donc grandement à s'imposer chez les Red Devils, il semblerait que son club compte sur lui, puisqu'un éventuel départ de sa part aurait, tout bonnement, été bloqué par son club actuel, lors du dernier mercato estival. D'ailleurs, son agent s'était même confié, il y a quelques jours de cela et à ce sujet, auprès du Daily Mail : « Il y avait beaucoup d'intérêt de la part de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Angleterre... Mais vous avez besoin de la coopération du club, et il semblait qu'ils le feraient, mais finalement ils ne l'ont pas fait. »

Van Gaal ne l'a pas appelé

Toujours est-il que cette situation si particulière pour Donny van de Beek lui coûte, pour le moment, sa place en sélection nationale des Pays-Bas. Son compteur, avec les Oranje, est, pour le moment, bloqué à 17 sélections pour trois buts inscrits. Absent de l'Euro 2020, van de Beek n'a pas non plus été retenu par Louis van Gaal, à l'occasion de ce rassemblement actuel. Une situation qui devra vite changer si le joueur ne veut pas disparaître des radars, de manière définitive.