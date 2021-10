Pays-Bas : Un bol d’air pour Wijnaldum ?

Après avoir enchaîné quatre titularisations au mois d’août quelques jours après son arrivée au PSG, Georginio Wijnaldum a depuis vu son rôle considérablement décroître. Il n’a ainsi pas disputé plus de 15 minutes lors des trois dernières rencontres du club parisien, contre Montpellier et Manchester City puis dimanche à Rennes, où Mauricio Pochettino ne l’a fait entrer que pour le dernier quart d’heure. Victime du retour de Marco Verratti, le milieu de terrain néerlandais de 30 ans paie aussi des prestations particulièrement neutres.

Le symbole de sa situation est sans doute ce remplacement à la pause à Bruges, en ouverture de la phase de poules de la Ligue des champions. A l’instar de son partenaire de l’entrejeu Leandro Paredes, qui joue lui désormais encore moins et est resté sur le banc lors des deux dernières rencontres, l’ancien Red s’était complètement raté en Belgique, et avait été remplacé après seulement 45 minutes de jeu. Des débuts compliqués à Paris auxquels on ne s’attendait pas forcément.



Van Gaal : "Bien sûr que je suis inquiet"

D’autant plus que Wijnaldum, qui paraissait plutôt en partance pour le FC Barcelone à la fin de contrat avec Liverpool, s’était montré particulièrement en verve lors de l’Euro, avec trois buts inscrits en phase de groupes. Et alors qu’il retrouve la sélection néerlandaise pour des matchs qualificatifs au Mondial 2022 en Lettonie (vendredi) et face à Gibraltar (lundi), la situation de celui qui avait marqué le mois dernier contre le Monténégro commence à inquiéter aux Pays-Bas.

"Bien sûr que je suis inquiet, a confirmé Louis Van Gaal lundi en conférence de presse. J'en ai d'ailleurs discuté avec lui à son arrivée aujourd'hui. Mais ce n'est pas non plus alarmant. Il y a des joueurs en lesquels j'ai une réelle confiance." Mais le sélectionneur des Oranje a confiance dans les capacités d’un joueur qu’il connaît bien : "Il s'était blessé avant la Coupe du monde 2014, mais je l'avais quand même appelé. Il s'était vite remis, et il avait été très bon." Une parenthèse en sélection qui pourrait lui permettre de reprendre confiance et de montrer son vrai visage lors de son retour à Paris.