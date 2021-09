On n'arrête plus Memphis Depay. Dans une forme éblouissante depuis le début de la saison, le nouveau joueur du FC Barcelone a retrouvé toutes ses sensations et en fait également profiter sa sélection. Mardi soir à Amsterdam, Depay a largement participé au succès des Oranje face à la Turquie (6-1), dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022.



Trois buts d'un coup d'un seul pour l'ancien de Manchester United, et un coup du chapeau en bonne et due forme qui lui permet de compter désormais trente-trois réalisations sous le maillot des Pays-Bas. Un total qui lui permet de rejoindre une légende, en la personne du regretté Johan Cruyff. D'un ancien du Barça à un autre, le relais semble parfaitement transmis.



Dans un groupe G particulièrement disputé, les Néerlandais ont profité de leur large succès pour récupérer la place de leader, à égalité (mais une meilleure différence de buts) avec la Norvège. La Turquie est juste derrière, avec deux unités de retard.