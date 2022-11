Olivier Giroud : "Je ne me fixe aucune limite"

Olivier Giroud va-t-il prendre sa retraite internationale à l'issue de la Coupe du monde 2022 ? Pour l'heure, rien n'indique que la réponse à cette question sera positive, d'autant que le principal intéressé s'est confié à ce sujet lors d'une interview pour Le Parisien. Ainsi, l'attaquant de l'AC Milan, qui devrait désormais être titulaire pour cette Coupe du monde au Qatar suite à la blessure de Karim Benzema samedi, a assuré qu'il pourrait continuer après le Mondial. Aujourd'hui âgé de 36 ans, Giroud ne veut pas se prendre la tête et il a déclaré que tant que son corps le lui permettrait, alors il poursuivait. Surtout qu'il a le record du nombre de buts marqués chez les Bleus dans son viseur. Ce record, aujourd'hui détenu par Thierry Henry avec 51 buts, pourrait être battu par Giroud lors de cette compétition au Qatar puisque l'attaquant des Bleus compte 49 buts.

Giroud en veut encore

"Je ne me fixe aucune limite. J’ai dit que ça pourrait être ma dernière compétition, mais je n’ai pas envie d’annoncer quoi que ce soit. Je jouerai jusqu’à ce que mon corps dise stop. (Sur le record de buts en Bleus) Battre le record de Titi serait un bonus, mais l’objectif principal est d’aller le plus loin possible avec l’équipe en apportant ma pierre à l’édifice. Après, si je peux me rapprocher de lui…", a confié l'attaquant des Bleus, champion du monde en 2018 et qui espère bien réaliser le doublé avec sa sélection au Qatar. Il faudra donc voir ce que propose Giroud demain lors du match face à l'Australie.