Objectif Mondial: Kamara dans le tempo, Nkunku et Thuram buteurs

Après son choix discuté de rejoindre Aston Villa alors qu'il aurait pu disputer la Ligue des champions en prolongeant à Marseille, Boubacar Kamara était très attendu en Angleterre. Et après une première mitigée de son équipe à Bournemouth (défaite 2-0), le Marseillais a été l'un des hommes forts du succès contre Everton (2-1). Elu homme du match, le milieu de terrain défensif a impressionné les fans par son aisance et son adaptation express. Le joueur de 22 ans n'a pas de temps à perdre en vue du Qatar, après avoir fêté ses premières sélections en juin. Avec les blessures de Paul Pogba (genou) et N'Golo Kanté, qui s'est plaint d'une cuisse dimanche, les performances de l'ancien capitaine des Espoirs seront particulièrement scrutées ces prochaines semaines

Theo Hernandez déjà en jambes

A l'image d'un AC Milan déjà joueur et efficace pour la reprise en Serie A contre l'Udinese (4-2) samedi, Theo Hernandez est apparu en jambes sur son flanc gauche, particulièrement en vue comme souvent en phase offensive. En l'absence des tireurs de penalty habituels de la saison dernière (Giroud sur le banc, Ibrahimovic forfait, Kessié parti), le N.19 s'est chargé avec autorité de marquer du gauche le premier but milanais (12e) de la saison des 11 mètres. Le latéral tout-terrain a encore été décisif à la reprise, puisque que c'est de son centre qu'est arrivé le but du 3-2 de Brahim Diaz ayant remis en selle une nouvelle fois les Rossoneri. Défensivement plus sobre, le défenseur de 24 ans est en tout cas déjà dans le rythme, à trois mois du Qatar.

Pavard, Nkunku et Thuram à l'heure pour la reprise

Début de saison en fanfare pour Benjamin Pavard avec le Bayern Munich, avec un but en Supercoupe (victoire 5-3), un but en ouverture du championnat à Francfort (victoire 6-1), une transversale et une belle frappe des 30 mètres dimanche contre Wolfsburg à l'Allianz Arena. Il a été titularisé sur le côté droit à chaque fois, tout comme la charnière 100% française Dayot Upamecano/Lucas Hernandez, concurrencés par le transfert de Matthijs De Ligt (67 millions d'euro) cet été, mais qui ont l'entière confiance de l'entraîneur Julian Nagelsmann. Leipzig ambitionne de concurrencer la domination du Bayern mais a déjà cédé quatre points en deux matches (deux victoires contre deux matches nuls) sur Munich et Dortmund.

Christopher Nkunku a trouvé la faille dans les trois matches officiels, mais ça a été insuffisant pour assurer une première victoire à Leipzig, tenu en échec en championnat à Stuttgart (1-1) et contre Cologne (2-2). Marcus Thuram a délivré une passe décisive et inscrit un but pour renverser la rencontre de Mönchengladbach à Schalke, mais un penalty sifflé pour Schalke dans le temps additionnel et après recours à la VAR, a empêché le Borussia Mönchengladbach de signer un deuxième succès en Championnat (2-2).