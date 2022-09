« Notre objectif est la finale » ! Eto’o ne doute de rien pour le Cameroun au Mondial

Les récents résultats du Cameroun devraient l'inciter à la prudence, voire à la modestie, mais ce n'est pas la solution choisie par Samuel Eto'o. Après la défaite des Lions Indomptables contre l'Ouzbékistan (2-0), vendredi, le président de la Fécafoot a affiché de grandes ambitions pour le prochain Mondial. « Notre objectif est de partir de la compétition le 18 décembre (date de la finale de la Coupe du monde, ndlr), nous ne le perdons pas de vue », a lâché l'ancien vainqueur de la Ligue des Champions au micro de la CRTV.

🗣 Samuel Eto'o : « Je félicite ce groupe... humainement bon. Je crois que le 27 (face à la Corée du Sud, ndlr) nous aurons une très belle équipe du Cameroun. » (@CRTV_web) pic.twitter.com/FeYzQPEppN

20 ans sans victoire, la triste stat

« Je félicite ce groupe... humainement bon. Je crois que le 27 (face à la Corée du Sud, ndlr) nous aurons une très belle équipe du Cameroun », a ajouté Samuel Eto'o, déjà tourné vers le second amical de préparation des hommes de Rigobert Song. Ces derniers auront fort à faire dans deux mois au Qatar, puisqu'ils ont été versés dans le groupe G, avec le Brésil, la Suisse et la Serbie. Pour rappel, le Cameroun n'a plus gagné le moindre match en phase finale de Coupe du monde depuis le 6 juin 2002, contre l'Arabie Saoudite (1-0), malgré deux participations depuis (2010, 2014).