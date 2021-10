Première ex-aequo du groupe G avec les Pays-Bas, la Norvège est toujours en course pour une qualification directe pour la prochaine Coupe du monde organisée par le Qatar en 2022. Dans ce but, les Norvégiens vont disputer deux matchs capitaux au mois d'octobre, respectivement face aux Turcs (le 8) et aux Monténégrins (le 11). Deux rencontres que va manquer un maillon essentiel de l'équipe.



C'est en effet sans Erling Haaland que la Norvège devra affronter ses deux adversaires. L'attaquant du Borussia Dortmund a lui-même annoncé son forfait en raison de problèmes musculaires qui le poursuivent depuis plusieurs semaines. "Salut les amis, désolé de ne pas pouvoir être là à temps pour les matchs avec la sélection. J'avais hâte. Malgré tout, bonne chance à la Norvège.", a-t-il posté sur les réseaux sociaux.

Hei folkens, kjipt å ikkje bli klar til landskampane. Hadde gleda meg. Uansett, lykke til Norge 💪🏻

— Erling Haaland (@ErlingHaaland) October 4, 2021



Comme le relaie la fédération norvégienne de football, la blessure ne s'est pas résorbée suffisamment rapidement, ce qui explique le forfait de l'attaquant de vingt-et-un ans. Haaland avait déjà manqué les trois derniers matchs du Borussia et espérait bien repartir du bon pied avec sa sélection. C'est finalement partie remise.