. L'attaquant, qui avait annoncé sa retraite après la CAN 2019, va faire son retour chez les Super Eagles en vue des barrages du Mondial 2022 face au Ghana. L'ancien de Manchester United devait déjà revenir en janvier dernier lors de la CAN 2021 mais en avait été empêché par son club. Idem pourpar le sélectionneur Augustine Eguavoen. Maintenu après la CAN au Cameroun, le coach bénéficie également du(Naples), privé de la CAN camerounaise pour cause de Covid-19.On retiendra également la(Leicester), qui a récemment dit oui aux Super Eagles. Tout comme Akinkunmi Amoo, ex-international U17. Pour le reste, c'est du classique avec des joueurs présents au Cameroun au début de l'année, le retour de l'expérimenté Peter Etebo dans l'entrejeu et une liste d'attente de 7 noms.Francis Uzoho (Omonia Nicosie, Chypre), Daniel Akpeyi (Kaizer Chiefs, Afrique du Sud), Maduka Okoye (Sparta Rotterdam, Pays-Bas).Semi Ajayi (West Bromwich Albion, Angleterrre), Kenneth Omeruo (Leganes, Espagne), Leon Balogun (Glasgow Rangers, Ecosse), William Troost-Ekong (Watford, Angleterre), Ola Aina (Torino, Italie), Calvin Bassey (Glasgow Rangers, Ecosse), Abdullahi Shehu (Omonia Nicosie, Chypre), Zaidu Sanusi (FC Porto, Portugal).Frank Onyeka (Brentford, Angleterre), Joe Aribo (Glasgow Rangers, Ecosse), Wilfred Ndidi (Leicester City, Angleterre), Peter Etebo (Watford, Angleterre), Akinkunmi Amoo (FC Copenhague, Danemark).Ahmed Musa (Fatih Karagumruk, Turquie), Samuel Chukwueze (Villarreal, Espagne), Victor Osimhen (Naples, Italie), Moses Simon (Nantes, France), Sadiq Umar (Almeria, Espagne), Odion Ighalo (Al-Hilal, Arabie Saoudite), Kelechi Iheanacho (Leicester City, Angleterre), Emmanuel Dennis (Watford, Angleterre), Ademola Lookman (Leicester City, Angleterre).Chidozie Awaziem (Alanyaspor, Turquie), Jamilu Collins (Padeborn, Allemagne), Chidera Ejuke (CSKA Moscou, Russie), Taiwo Awoniyi (Union Berlin, Allemagne), Paul Onuachu (Genk, Belgique), Peter Olayinka (Slavia Prague, République Tchèque ), Ogenyi Onazi (Al-Adalah, Arabie Saoudite).Le Nigeria affronte le Ghana : match aller le 25 mars à Cape Coast avant le retour le 29 à Abuja.