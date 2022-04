Ngadeu : « On entendra parler du Cameroun au Qatar ! »

Le Cameroun disputera en fin d'année au Qatar la huitième phase finale de Coupe du monde de son histoire. Un retour au plus haut niveau mondial que le défenseur central et capitaine des Lions Indomptables, Michael Ngadeu envisage avec beaucoup de confiance, malgré un groupe difficile avec le Brésil, la Suisse et la Serbie pour adversaires. « Croyez-moi, on entendra parler du Cameroun au Qatar, s'est exclamé le joueur de La Gantoise, dans un entretien accordé à la RTBF. On a une grosse tradition en Coupe du monde, avec à l’époque Roger Milla, qui reste une légende chez nous… et qui passe parfois au vestiaire nous motiver et nous tuyauter. »

L'hommage à Samuel Eto'o

Mais le héros de 1990 n'est pas le seul grand ancien à accompagner les Lions Indomptables, aux dires de Michael Ngadeu. « Il y a aussi Samuel Eto’o qui a gagné les dernières élections fédérales, et qui rend enfin le foot aux footballeurs : il était temps, poursuit le champion d'Afrique 2017. Il y a toujours eu des ingérences politiques dans le foot au Cameroun et il fallait changer les choses. J’espère aussi qu’il va porter la voix de l’Afrique au niveau mondial : sans lui, la CAN 2022 n’aurait sans doute pas eu lieu. Il a résisté aux pressions de la FIFA et de l’Europe, qui voulaient reporter le tournoi pour ne pas libérer les joueurs. »