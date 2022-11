Neymar et le Brésil en quête d'une sixième étoile au Qatar

Un probable dernier Mondial en apothéose pour Neymar ? La star incontestée du Brésil devrait vivre sa dernière coupe du Monde du côté du Qatar, lui qui a déjà confié ces derniers mois qu'il ne sait pas s'il jouera un nouveau Mondial dans quatre ans. Et pour ce qui pourrait donc être sa dernière compétition de cette envergure avec sa sélection, le Ney' veut terminer en beauté et enfin décrocher le Graal ultime, à savoir ce trophée de la Coupe du monde. Avec d'énormes déceptions enregistrées depuis vingt ans et un dernier sacre en Corée du Sud, le Brésil arrive au Qatar très ambitieux et espère enfin pouvoir aller accrocher cette sixième étoile sur son maillot. Dotée d'un effectué des plus qualificatifs, la Seleção devrait faire forte impression dans le pays du Golfe et elle apparaît comme l'immense favorite, elle qui est la première sélection au classement FIFA. Mais attention car les pièges seront nombreux et il faudra réussir un parcours de roi pour enfin aller décrocher une nouvelle coupe du Monde.

Le Brésil en route vers une sixième étoile ?

Depuis vingt ans, le Brésil a vécu d'immenses déceptions, avec un quart de finale d'anthologie face à l'équipe de France en 2006 où les Bleus avaient gagné 1 but à 0. Mais aussi une élimination à ce même stade de la compétition en 2008 face à la Belgique. Ou encore cette défaite historique face aux Pays-Bas en 2010 avec un revers 2 buts à 1, toujours lors des quarts de finale, et à cause d'un Wesley Sneijder en feu et auteur d'un doublé. Surtout, le Brésil a longtemps été marqué par l'humiliation ultime infligée par l'Allemagne en 2014. Lors de "son" Mondial, disputé au pays, les Auriverdes avaient été humiliés 7 buts à 1 lors d'une demi-finale encore présente dans toutes les mémoires aujourd'hui. Mais depuis 2014, le Brésil apprend à se reconstruire et le sélectionneur Tite, arrivé en 2016, joue un grand rôle. Le guide de ce Brésil a su redonner de la confiance et de l'envie à ses joueurs, victorieux en 2019 de la Copa America et finaliste de la même compétition en 2021 face à l'Argentine d'un Messi enfin sacré au niveau de son continent.

Malgré cette défaite en finale de la Copa America il y a bientôt un an et demi, le Brésil a poursuivi ses efforts et sa transformation, étant devenue aujourd'hui une équipe forte dans tous les secteurs et pas qu'en attaque. Car bien évidemment, tout fan de football aime la Seleção du fait de ses attaquants, qui sont de véritables magiciens. Seulement, même si aujourd'hui le Brésil possède des Neymar, Vinicius Jr, Antony, Rodrygo ou encore Raphinha, la sélection a aussi une véritable défense, aspect cruellement manquant lors des derniers Mondiaux. Ainsi, la charnière Marquinhos - Thiago Silva est des plus puissantes et des jeunes comme Eder Militão ou Gabriel apportent des garanties en cas d'absence pour un des deux tauliers. Avec également Alisson dans les buts, la sélection auriverde peut voir venir. De ce fait, ce Brésil 2022 apparaît plus que jamais comme un immense favori et son parcours au Qatar pourrait être flamboyant et se terminer en apothéose le 18 décembre prochain.

Neymar enfin roi dans un Mondial ?

Il sera bien évidemment l'une des grandes attractions de ce Mondial 2022 et ce comme très souvent depuis le début de sa carrière. Neymar va être l'un des meneurs du Brésil lors de cette coupe du Monde au Qatar et l'attaquant du Paris Saint-Germain veut enfin réussir un Mondial où il compte briller afin de soulever le trophée doré dans quelques semaines. En feu depuis le début de saison au sein du club de la capitale, le Ney' ne cesse d'épater, faisant trembler les filets comme rarement. Surtout, il affiche une forme physique éblouissante. Après une grave blessure en 2014 lors du Mondial à domicile et une compétition "ratée" en 2018 en Russie, où son match face à la Belgique n'a pas été bon, Neymar compte assumer ses responsabilités et mener le Brésil sur le toit du monde. Pour cela, il ne sera bien sûr pas seul.

Il est aujourd'hui plus que difficile de sortir un joueur du lot dans cette sélection brésilienne aux multiples talents mais comment ne pas parler de Vinicius Jr ? Le jeune feu follet de 22 ans est une véritable pépite qui a désormais confirmé au Real Madrid. Auteur d'une époustouflante saison 2021-2022, il a soulevé sa première Ligue des Champions avec les Merengues et il a maintenant faim d'un autre trophée encore plus prestigieux. L'ancien de Flamengo compte enfin s'imposer définitivement comme l'un des cracks mais surtout futur taulier de cette Seleção et il devra donc sortir une compétition folle au Qatar. Neymar et "Vini" seront bien épaulés par d'autres joueurs comme Marquinhos et Thiago Silva, les assurances tous risques en défense, mais aussi Casemiro, Lucas Paqueta, Fabinho, Alisson, Raphinha ou encore Richarlison et Gabriel Jesus.

Un groupe très abordable pour les Brésiliens

Dans ce groupe G, le Brésil apparaît comme l'immense favori du fait de son statut de quintuple champion du Monde mais aussi première nation au classement FIFA. Pour son 22e Mondial de son histoire, le Brésil aura face à lui la Suisse, la Serbie et le Cameroun dans ce groupe G et il apparaît impossible de voir la Seleção ne pas franchir cette phase de groupes. Malgré une Nati qui peut toujours créer de grosses surprises, les partenaires de Neymar seront favoris lors de chacun des trois matchs mais bien évidemment, il faudra négocier les rencontres avec sérieux et sans partir gagnant d'avance.

Car c'est là le risque pour le Brésil cette année au Qatar. Avec ce statut d'immense favori, devant l'Argentine ou encore la France, la Seleção pourrait tomber dans le piège de la facilité et ainsi se faire surprendre lors des matchs couperets. Mais avec l'expérience traumatisante de 2014 et l'élimination difficile à digérer face à la Belgique en 2018, le Brésil est armé pour aller cette fois au bout, vingt ans après ce dernier sacre du côté de la Corée du Sud. Alors la sixième étoile sera-t-elle présente sur le maillot le 18 décembre prochain ? Le mystère est entier mais l'attente est immense du côté des Auriverdes.