Christopher Nkunku, l’excellent attaquant français de Leipzig, est international français depuis le mois de mars dernier. Il a découvert le monde Bleu et aujourd’hui il n’a pas du tout l’intention d’en sortir. Alors que se profile le Mondial au Qatar, l’ancien Parisien a déclaré qu’il se voyait évoluer en sélection pendant de très longues années.

« Je suis fier d’être un joueur de l’équipe de France, a-t-il commencé par déclarer dans un entretien à Onze Mondial. Ça signifie que notre niveau de jeu au moment d’être appelé est bon. Pour moi, l’équipe de France c’est sur le long terme. Pourquoi ne pas avoir 80 sélections, ou je ne sais pas, le maximum de sélections. C’est l’objectif une fois qu’on y est. Ce n’est pas d’y venir puis de partir. Le but c’est d’y rester. Je travaille pour ».

Elu meilleur joueur de la Bundesliga en mai dernier et auteur d’un début de saison très convaincant, l’ancien Parisien fait en effet tout pour rester dans les petits papiers de Deschamps

Nkunku vise (déjà) la troisième étoile

Nkunku voit grand sur le plan personnel, tout comme il voit grand pour son équipe. Avec ses coéquipiers, il veut aller chercher le titre mondial, en décembre prochain. « La France est présentée comme favorite, je pense qu’il faudra se focaliser sur nous et pas trop penser comment nous sommes vus. On a un groupe talentueux, un vrai groupe. Mais il nous reste des choses à travailler, on n’est pas parfaits. Il faut se focaliser sur les choses à travailler pour être le plus performant possible. On peut décrocher une troisième étoile, tout est possible ».

Enfin, quand on lui demande s’il est sûr de faire partie de la liste finale, Nkunku répond : « C’est plutôt une question pour le sélectionneur. Mon rôle est d’être le plus performant possible jusqu’à cette échéance. Après, c’est au coach de décider. Il y a tellement de bons joueurs français que ça ne va pas être facile de faire une sélection ».