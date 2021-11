Mondial-2022, qualifications: Scaloni convoque Messi et plusieurs jeunes

L'Argentine se rendra en Uruguay le 12 novembre et, quatre jours plus tard, elle recevra le Brésil à San Juan (ouest). Ce sera avec Messi s'il est rétabli de ses petits soucis qui lui ont fait manquer le match nul du Paris SG (2-2) mercredi en Ligue des champions sur la pelouse du RB Leipzig. Pour ces 13e et 14e manches d'éliminatoires sud-américains à rallonge, Scaloni a choisi d'appeler sept jeunes joueurs pour qui ce sera peut-être une toute première sélection, contre deux rivaux historiques de l'Albicéleste.

Les heureux élus sont le jeune Matías Soulé (Juventus), 18 ans, Thiago Almada (Vélez Sarsfield), Santiago Simón (River Plate), Exequiel Zeballos (Boca Juniors), Cristian Medina (Boca), Gastón Ávila (Rosario Central) et même le gardien Federico Gomes Gerth (Tigre), 17 ans.

Ce double rendez-vous va permettre de revoir en sélection Paulo Dybala, qui vient de marquer huit buts en dix matches pour la Juventus, mais pas le nouveau buteur du FC Barcelone, Sergio 'Kun' Agüero, hors-course pour au moins trois mois en raison d'un gros problème de santé.

La sélection argentine pour les matches contre l'Uruguay et le Brésil:

Gardiens: Franco Armani (River Plate), Emiliano Martínez (Aston Villa, ENG), Juan Musso (Atalanta, ITA), Federico Gomez Gerth (Tigre).

Défenseurs: Nahuel Molina (Udinese, ITA), Gonzalo Montiel (Sevilla, ESP), Cristian Romero (Tottenham, ENG), Germán Pezzella (Betis, ESP), Nicolás Otamendi (Benfica, POR), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina, ITA), Nicolás Tagliafico (Ajax, NED), Marcos Acuña (Séville, ESP), Lisandro Martínez (Ajax, NED), Gastón Avila (Rosario Central).

Milieux de terrain: Enzo Fernández (River Plate), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid, ESP), Exequiel Palacios (Bayern Leverkusen, GER), Leandro Paredes (Paris Saint-Germain, FRA), Guido Rodríguez (Betis, ESP), Nicolás Domínguez (Bologne, ITA), Giovanni Lo Celso (Tottenham, ENG), Thiago Almada (Vélez Sarsfield), Santiago Simón (River Plate), Cristian Medina (Boca Juniors), Matías Soulé (Juventus, ITA).

Attaquants: Ángel Di María (Paris Saint-Germain, FRA), Lionel Messi (PSG, FRA), Ángel Correa (Atlético de Madrid, ESP), Paulo Dybala (Juventus, ITA), Lautaro Martínez (Inter, ITA), Julián Alvarez (River Plate), Joaquín Correa (Inter, ITA), Nicolás González (Fiorentina, ITA), Exequiel Zeballos (Boca Juniors).