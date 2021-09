Les éliminatoires du Mondial 2022 débutent à l'occasion de cette date FIFA de septembre. En zone Afrique, ce sont six rencontres qui vont lancer les hostilités ce mercredi. En début d'après-midi, Douala servira de cadre à l'opposition entre la Centrafrique, privée de matchs à domicile par la CAF, et le Cap-Vert. Les Fauves, sur le banc desquels Raoul Savoy a fait son retour, compteront sur une équipe rajeunie et privée de sa star Geoffrey Kondogbia pour éviter les morsures des Requins Bleus.



Mondialiste sortant et numéro un africain au classement FIFA, le Sénégal devra tenir son rang à Thiès contre une équipe togolaise sans complexe, à la tête de laquelle Paulo Duarte a succédé à Claude Le Roy. Conscient du statut de favori de ses Lions de la Teranga, Aliou Cissé entend le confirmer "sur le terrain", dans la lignée des bonnes dispositions offensives affichées en juin dernier en amical. Dans le même temps, un derby opposera à Nouakchott la Guinée-Bissau à la Guinée.



En soirée, le mondialiste sortant égyptien sera privé de Mohamed Salah pour recevoir l'Angola mais n'en visera pas moins la victoire, tandis que la Libye et le Gabon, à la recherche comme les deux Guinées d'une première qualification pour le Mondial, en découdront à Benghazi. Dans le même cas, le Mali se lancera à domicile face au Rwanda, l'un des petits poucets de ce deuxième tour.

Programme du mercredi 1er septembre :

Groupe C :

15h : Centrafrique – Cap-Vert (à Douala)



Groupe E :

21h : Mali – Rwanda



Groupe F :

21h : Libye – Gabon

21h : Égypte – Angola



Groupe H :

18h : Sénégal – Togo



Groupe I :

18h : Guinée-Bissau – Guinée