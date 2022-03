Mondial 2022 : La Macédoine du Nord frapperait bien une deuxième fois contre l'Italie

Si elle a été absente du Mondial russe, une première depuis 60 ans, l'Italie le doit pour beaucoup à Trajkovski et à sa frappe croisée du droit, le 6 octobre 2017. Cette égalisation de celui qui évoluait alors à Palerme devait contraindre les Italiens à des barrages contre la Suède, qui devaient s'avérer fatals. "J'espère que si je marque cette fois-ci ce sera pour une victoire", a déclaré à l'AFP Trajkovski, 29 ans, qui évolue désormais au club danois d'Aalborg. "J'ai été vraiment heureux lorsque j'ai appris que nous allions jouer à Palerme. Je retourne dans une ville où j'ai passé quatre ans. Nous allons devoir être motivés un maximum pour obtenir un bon résultat", poursuit l'attaquant. Mais Trajkovski est conscient de l'énormité de la tâche face à une Italie classée sixième sur la liste de la Fifa et championne d'Europe en titre. La Macédoine du Nord devra, de plus, faire avec plusieurs absences significatives dont le milieu offensif Eljif Elmas, qui joue à Naples, et le milieu Tihomir Kostadinov suspendu.

"Optimisme"

Le sélectionneur Bobi Milevski reste néanmoins confiant à propos des chances de son équipe qui a fait ses débuts dans les compétitions internationales avec une première qualification à un Euro, l'année dernière. "Nous n'allons pas en Italie en touristes mais pour mieux jouer qu'eux et gagner", a-t-il déclaré à la presse. Milevski est convaincu que son équipe à les moyens de bousculer l'Italie. "Notre optimisme s'appuie sur des faits. Je sais comment se comportent nos joueurs. J'aimerais qu'ils nous sous-estiment. Nos gars ont montré qu'ils sont capables de grandes choses", a dit Milevski. La Macédoine du Nord vise la première qualification pour un Mondial de son histoire.

La petite nation des Balkans, tout juste deux millions d'habitants, a disputé son premier match international en 1993, deux ans après que le pays ait proclamé son indépendance de l'ex-Yougoslavie en 1991. L'équipe a, en dépit de son manque relatif d'expérience, enregistré d'excellents résultats sur la scène internationale, avec notamment une victoire emblématique contre l'Allemagne, l'année dernière à Duisburg dans le cadre des qualifications pour l'Euro. Le vainqueur du match Italie-Macédoine du Nord sera opposé la semaine prochaine à la Turquie ou au Portugal pour une place au Mondial-2022 au Qatar.