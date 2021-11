Mondial-2022: Argentine-Brésil, place au jeu !

A San Juan, à un millier de km à l'ouest de Buenos Aires, les deux géants sud-américains se retrouveront pour une revanche de la finale de la Copa America remportée par l'Albiceleste (1-0) en juillet au Maracana de Rio contre la Seleçao de Neymar. Le match aller des qualifications, en septembre dernier à Sao Paulo, avait été arrêté sur intervention des autorités sanitaires brésiliennes, quatre joueurs argentins évoluant en Angleterre étant accusés d'avoir violé les protocoles anti-Covid. Et l'affiche reste à reprogrammer à une date ultérieure.

En attendant, voilà l'heure du match retour. Et Messi, qui se remet de blessures au mollet et au genou, pourrait bien débuter la rencontre après avoir disputé une vingtaine de minutes contre l'Uruguay (victoire 1-0) pour se remettre dans le rythme. Deuxième de la poule unique sud-américaine avec 28 points, 12 de plus que la Colombie, barragiste, l'Albiceleste n'est plus très loin du Qatar. En cas de victoire, elle n'aura au mieux plus besoin que d'un point en cinq matches pour composter son billet. Et les hommes de Lionel Scaloni peuvent même être qualifiés dès mardi, si les planètes leur sont favorables. Il faudra pour cela que deux de leurs trois adversaires directs (Chili, Colombie, Uruguay) commettent un faux pas.

Lutte acharnée

Le Chili, justement, est le protagoniste de l'autre choc de la soirée: la Roja, en pleine renaissance après un début de qualifications raté, reçoit l'Equateur, surprenant 3e (20 pts), à Santiago. Les Chiliens restent en effet sur trois victoires consécutives, qui leur ont permis de s'installer, d'extrême justesse, à la quatrième place, la dernière directement qualificative pour le Mondial. "Ça va être un match très disputé, très physique, avec deux sélections qui prétendent à la même chose", a prédit le sélectionneur de l'Equateur, l'Argentin Gustavo Alfaro.

Juste derrière les Chiliens, la lutte est acharnée, avec deux équipes à égalité de points (16), et le Pérou seulement deux unités derrière. La Colombie, 5e et donc pour l'instant promise à un barrage intercontinental, reçoit le Paraguay (8e, 12 pts) pour tenter de se relancer. Sans leur précieux milieu défensif Wilmar Barrios, suspendu, les "Cafeteros" entendent briser leur inquiétante série de quatre matches sans marquer de but.

Et juste derrière, l'Uruguay va devoir affronter la Bolivie (9e, 12 pts), dans un match en haute altitude à La Paz. Un défi physique très exigeant, qui fait souvent trébucher les favoris. Enfin, le Pérou a de bonnes chances de rester dans la lutte, avec un match à Caracas face au Venezuela, lanterne rouge.

Le programme de la 14e journée des qualifications de la zone Amérique du Sud pour la Coupe du monde 2022 :

Mardi :

(21h00) Bolivie - Uruguay

(22h00) Venezuela - Pérou

(Mercredi 00h00) Colombie - Paraguay

(Mercredi 00h30) Argentine - Brésil

(Mercredi 01h15) Chili - Equateur

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Brésil 34 12 11 1 0 27 4 23

2. Argentine 28 12 8 4 0 20 6 14

3. Equateur 20 13 6 2 5 21 13 8

4. Chili 16 13 4 4 5 15 14 1

5. Colombie 16 13 3 7 3 16 17 -1

6. Uruguay 16 13 4 4 5 14 18 -4

7. Pérou 14 13 4 2 7 13 19 -6

8. Paraguay 12 13 2 6 5 9 18 -9

9. Bolivie 12 13 3 3 7 17 28 -11

10. Venezuela 7 13 2 1 10 8 23 -15

NDLR: les quatre premiers se qualifient directement pour la Coupe du monde. Le 5e dispute un barrage intercontinental.