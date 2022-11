Mexique - Pologne : les compositions sont tombées !

C'est déjà l'heure du troisième match de la journée au Qatar. Ainsi, après Argentine - Arabie Saoudite et Danemark - Tunisie, place à Mexique - Pologne à partir de 17h. Pour cette rencontre du groupe C, où l'Arabie Saoudite vient de créer l'exploit avec un succès face à l'Argentine, les deux sélections savent qu'elles ont un gros coup à jouer. Car un succès aujourd'hui mettrait l'Albiceleste sous la pression et permettrait de voir les 8es de finale se rapprocher de belle manière. Le Mexique, habitué du Mondial et qualifié pour les 8es à toutes les éditions depuis 1994, veut venir à bout de la Pologne de Robert Lewandowski, arme offensive numéro une des Polonais.

Les Aigles, éliminés lors des phases de groupes de la Coupe du monde 2018 et de l'Euro 2020, veulent enfin conjurer le sort et ainsi sortir de ce groupe C. Pour cela, il va donc falloir réaliser un gros coup aujourd'hui face à des Mexicains affamés de succès. Ce match risque d'être très plaisant à suivre et vous pouvez découvrir les compositions ci-dessous.

Les compositions officielles

Le onze du Mexique : Ochoa - Sánchez, Montes, Héctor Moreno, Gallardo - Héctor Herrera, Edson Álvarez, Chávez - Lozano, Henry Martin, Vega.

Le onze de la Pologne : Szczesny - Bereszynski, Glik, Kiwior, Cash - Kaminski, Krychowiak, S.Szymanski, Zielinski, Zalewski - Lewandowski.