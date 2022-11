Mexique : André-Pierre Gignac alerte

L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille Andre-Pierre Gignac s'est très bien adapté à sa vie dans son club des Tigres de Monterrey au Mexique. L'international français suit donc de près l'équipe de France mais aussi l'équipe mexicaine à qui il est désormais très attaché. Dans un long entretien accordé à L'Equipe, le meilleur buteur de l'histoire des Tigres a annoncé qu'il faudra tout de même faire attention au Mexique. Pour rappel, les Mexicains seront opposés à la Pologne, l'Argentine et l'Arabie Saoudite dans le groupe C de la coupe du Monde.

"C'est tellement fragile et versatile, une Coupe du monde, que si tu n'y es pas dès le premier match, tu te mets de suite en difficulté. Alors que si tu sors d'entrée un gros match, cela te facilite les choses. Attention tout de même à ne pas dénigrer l'Arabie saoudite. Et puis, en 2018, le Mexique a commencé par battre l'Allemagne (1-0). Et derrière, il en a pris trois contre la Suède (0-3). C'est ça, qui est déroutant chez les Mexicains. Ils peuvent passer d'un excès de confiance à un excès de désespoir. Ils se sentent forts et après, ils font moins d'efforts. Mais la vérité, c'est que là, ils veulent gagner leurs trois premiers matches pour terminer premiers et éviter ainsi la France. Quoique, ce ne serait pas un cadeau pour nous de tomber sur eux, en 8e de finale. Ce n'est pas que j'ai des doutes sur la France, mais attention à ce Mexique."