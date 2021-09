Messi, la grosse alerte !

Après avoir disputé son premier match avec le PSG, Lionel Messi était de sortie avec sa sélection nationale jeudi soir. Lui et ses coéquipiers se produisaient au Venezuela à l’occasion de la 7e journée des qualifications. Le contrat a été rempli par l’Albiceleste durant cette rencontre (3-1), mais La Pulga a connu une sérieuse frayeur au sortir de la première demi-heure du jeu.

Messi a échappé au pire

Adrian Martinez, un défenseur vénézuélien, a commis un énorme tacle sur la star argentine. Un geste violent et dont le néo-Parisien a mis du temps à se remettre. Resté sur la pelouse pendant de longues minutes et en se plaignant du tibia, il a laissé craindre le pire à tous ses fans. Finalement, il a pu se relever, avec comme seule séquelle une grosse coupure. Plus de peur que de mal donc, mais l’agresseur a quand même été sanctionné par un carton rouge. Du côté de Paris, on a dû être grandement soulagés de voir le capitaine argentin poursuivre le match.

Messi est donc resté sur le terrain jusqu’au bout, mais il n’a pas pu se montrer décisif dans cette partie. L’Argentine l’a emporté 3-1 et c’est Lautaro Martinez qui a été le principal artisan de ce succès glané avec un but réussi et une passe décisive délvirée. Les deux Correa, Angel et Joaquin, ont aussi trouvé la faille, tandis que les locaux ont réduit la marque dans le temps additionnel. Avec ce succès, les doubles champions du monde restent 2es au classement du mini-championnat sud-américain. Ils sont toujours devancés par le Brésil, qui a pris le meilleur sur le Chili à la faveur d’une réalisation d’Everton Ribeiro (1-0).