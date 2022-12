Mercato : Des tensions entre Ronaldo et Jorge Mendes ?

Où évoluera Cristiano Ronaldo à partir de janvier 2023 ? Difficile question à laquelle personne n'a la réponse actuellement. Tandis que l'international portugais vient tout juste de se faire éliminer de la Coupe du monde au Qatar avec une défaite en quart de finale face au Maroc (1-0), il est retourné vivre dans sa maison de Madrid en Espagne et il s'entraîne à Valdebebas, le centre d'entraînement du Real Madrid.

Bien que le club madrilène ne soit pas intéressé par un retour de son ancienne star, Ronaldo va pouvoir garder la forme et se vider la tête après ce Mondial très difficile où il n'aura inscrit qu'un but. Mais la question de son avenir va vite revenir sur le tapis et cela engendrerait d'ailleurs des tensions entre la star portugaise et son agent de longue date, Jorge Mendes.

Des tensions entre CR7 et son agent ?

D'après des informations du média AS, des tensions auraient été présentes entre l'ex-joueur de Manchester United et son agent avec qui Ronaldo travaille depuis ses débuts au Sporting Portugal en 2003. Aujourd'hui amis très proches, les deux hommes connaitraient quelques tensions dans leur relation actuellement au sujet de l'avenir du quintuple Ballon d'Or.

Jorge Mendes se sentirait mis à l'écart des négociations au sujet du prochain club de CR7, qui pourrait d'ailleurs être Al-Nassr en Arabie Saoudite. Le club saoudien a offert un pont d'or au Portugais avec un salaire de 200 millions d'euros par an jusqu'en 2025. Mais ce qui froisserait Mendes, c'est que les clubs et collaborateurs auraient décidé de négocier directement avec l'attaquant de 37 ans et l'agent se sentirait donc exclu des négociations.