Martinez : "Thibaut Courtois méritait le Ballon d'Or"

La Coupe du Monde approche, et la Belgique nourrit de grandes ambitions. Demi-finalistes il y a quatre ans, les Diables Rouges espèrent faire au moins aussi bien cet hiver au Qatar. Et pour réussir une telle performance, le sélectionneur du pays européen ne passe pas par quatre chemins. Roberto Martinez fait l'éloge de chacun de ses joueurs depuis quelques jours en conférence de presse. Et son portier Thibaut Courtois n'a pas été mis de côté, c'est le moins que l'on puisse dire. Interrogé par AS, Martinez a tenu des propos dithyrambiques à l'égard du gardien du Real Madrid qui aura fort à faire dans quelques jours.

« Courtois a amélioré ce qu'il a fait en 2018 (il était "gant d'or" de la Coupe du monde). C'est le premier gardien de but dont je me souvienne qui a joué un rôle aussi important dans la victoire en Ligue des champions. Dans le football, nous sommes différents lorsqu'il s'agit d'évaluer les joueurs de champ par rapport aux gardiens de but, mais pour moi, Thibaut méritait le Ballon d'Or. Cela ne s'était pas produit depuis les années 1970, mais le niveau de résultats de Courtois en Ligue des champions a fait de lui un joueur unique », a ainsi argumenté le sélectionneur des Diables Rouges.