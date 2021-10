Dans la foulée du succès du PSG ce mardi face au RB Leipzig (3-2, phase de poules de la Ligue des champions), Marquinhos a été interrogé sur l'un des absents de la soirée, Neymar. Les déclarations de l'offensif parisien concernant un possible retrait de l'équipe nationale brésilienne après la Coupe du monde 2022 a beaucoup fait réagir et son compatriote et coéquipier a voulu rétablir les choses.



Au micro de TNT Sports Brazil, Marquinhos a d'abord expliqué que Neymar "s'est senti très incompris". Selon le défenseur parisien, son partenaire a simplement voulu dire qu'"il ne sait pas comment ce sera après la Coupe du monde". Sous-entendu, Neymar pourrait très bien poursuivre sa carrière internationale au-delà de 2022.

Concentré sur le Qatar

Et Marquinhos de préciser que le Ney est "juste concentré sur le fait de jouer cette fois-ci (au Qatar) et, si Dieu veut, il pourra aussi jouer la suivante". En attendant, le maître à jouer brésilien devra se remettra d'une douleur aux adducteurs qui l'a empêché d'être présent mardi soir sur la pelouse du Parc des Princes.