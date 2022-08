Het verdict is zwaar. Tarik scheurde zijn kruisband. We wensen hem een spoedig herstel 🙏🏼 #gntstvv

Mauvaise nouvelle pour le Maroc à un peu plus de trois mois du Mondial 2022. Les Lions de l'Atlas iront au Qatar sans Tarik Tissoudali. L'attaquant s'est gravement blessé, lors de la rencontre entre La Gantoise et Saint-Trond, samedi lors de la 2eme journée de Jupiler League. Le verdict est tombé lundi : le joueur de 29 ans souffre d'une rupture du ligament croisé du genou droit et devrait être absent pour au moins six mois. Il manquera donc la prochaine Coupe du monde.Grâce à ses 21 buts en 34 matchs avec La Gantoise la saison dernière, Tarik Tissoudali avait remporté le Soulier d'ébène remis au meilleur joueur africain évoluant dans l'élite belge. Auteur de deux buts en sept sélections, il avait participé en début d'année à la Coupe d'Afrique des nations, qui avait vu le Maroc atteindre les quarts de finale.